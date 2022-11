Hommage des fonctionnaires ivoiriens à Alassane Ouattara

Cette reconnaissance vise à saluer les mesures en faveur des agents de l’Etat dans un contexte de pression inflationniste causé par la crise russo-ukrainienne.Les syndicats de la fonction publique ont exprimé, lundi, leur « gratitude » à Alassane Ouattara pour l’amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et agents de l’Etat, lors de la 2e édition des Journées de la Fonction publique qui se déroule du 28 novembre au 1er décembre 2022.

Le vice-président de la République, Meyliet Koné, représentant le chef de l’Etat Alassane Ouattara, a ouvert ces journées, en présence de milliers de fonctionnaires. Il a salué cet élan des fonctionnaires et agents de l’Etat, venus nombreux traduire leur reconnaissance au président de la République.

Cet évènement, dira-t-il, est « inédit » et se tient « alors que partout dans le monde, des manifestations massives sont organisées contre l’inflation et la cherté de la vie ». Ici, les acteurs du secteur public « saluent et magnifient le chef de l’Etat » pour ses décisions visant à soutenir le pouvoir d’achat des fonctionnaires.

Le chef de l’Etat ivoirien a pris, en août dernier, à l’occasion de l’an 62 de l’indépendance du pays, un décret portant revalorisation du salaire des fonctionnaires et agents de l’Etat, ainsi que des retraités. Une mesure qui intervient dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie.

La ministre de la Fonction publique, Anne Ouloto, a salué les fonctionnaires et agents de l’Etat pour cette « grand-messe en l’honneur du chef de l’administration publique ivoirienne, comme annoncé avec joie par les huit centrales et faîtières signataires » de la trêve sociale.

Le 8 août 2022, le gouvernement ivoirien et les faîtières syndicales de l’administration publique ont signé une trêve sociale sur la période 2022-2027, dont les acquis sont évalués à plus de 1.135 milliards FCFA. Et ce, aux fins de garantir un climat apaisé dans le secteur public.

Le porte-parole des organisations syndicales, Mamadou Soro, a dit « merci » au président Alassane Ouattara et au gouvernement pour cet effort que les fonctionnaires et agents de l’Etat saluent « à sa juste valeur » ainsi que « la densité de son contenu ».

Il a ensuite appelé les fonctionnaires et agents de l’Etat à assurer le travail bien fait, à lutter contre la fraude sous toutes ses formes pour que les usagers du service publique, les entrepreneurs et les investisseurs aient confiance au pays.

« Nous défendrons le protocole d’accord portant trêve sociale 2022-2027 dans le secteur public, car il s’agit d’un très très bon accord qui donne du tonus au fonctionnaire de l’Etat de Côte d’Ivoire », a-t-il lancé, engageant les agents de l’Etat à préserver un environnement de paix sociale et d’investissement.

A travers les Journées de la Fonction publique, le gouvernement de Côte d’Ivoire veut promouvoir l’engagement des fonctionnaires et agents de l’Etat dans la transformation qualitative de l’administration publique ivoirienne.

La deuxième édition des Journées de la Fonction publique sera marquée par des panels, des décorations, une journée dédiée aux organisations syndicales et à la célébration de l’excellence à travers des Awards de la Fonction publique.