Heurts entre policiers et militaires à Abidjan après l’interpellation d’un soldat

Des heurts ont été observés jeudi à la préfecture de police d’Abidjan sise à Abobo au Nord d’Abidjan entre policiers et militaires après l’interpellation d’un soldat lors d’une opération de rafle générale, a appris APA de source officielle dans la capitale économique ivoirienne.Selon un communiqué conjoint de la police et de l’armée transmis à APA, le calme « est vite revenu» et une enquête est en cours pour situer les responsabilités.

« Dans la matinée du 19 septembre, des heurts ont été observés à la préfecture de police d’Abidjan. Ils font suite à l’interpellation d’un soldat en civil au cours d’une opération de rafle générale. Un détachement a été dépêché pour certifier son identité. L’arrivée à la préfecture de police de ce détachement a suscité un malentendu qui a entraîné des échauffourées », explique notamment la police ivoirienne dans le texte signé par le Chef d’état-major général des armées adjoint, le Général de brigade Kouamé N’Dri Julien et par le directeur général adjoint chargé de la policé scientifique, le Commissaire divisionnaire Adama Ouattara.