Henriette Bédié et Simone Gbagbo côte à côte à Abidjan à l’inauguration d’un parc pour la réconciliation

Les ex-premières dames ivoiriennes Henriette Konan Bédié et Simone Ehivet Gbagbo ont été aperçues côte à côte, lundi à Abidjan-Plateau, à l’inauguration d’un parc baptisé «Nelson Mandela Peace Parc» en présence de plusieurs membres du gouvernement, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.L’ouverture de ce parc dédié à l’ancien président sud-africain qui se veut un symbole de paix, d’unité et de dialogue entre les populations, a en outre enregistré la présence des ministres Maurice Bandaman (Culture et Francophonie), Sidi Touré (Communication et médias) et Amadou Koné (Transports) et de plusieurs autres personnalités.

« Nelson Mandela a œuvré pour la dignité de l’homme et pour la justice. Que ce mémorial fasse prolonger sa divine et éternelle action dans notre cœur», a souhaité Maurice Kouakou Bandaman, le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie.

Poursuivant, il a encouragé les ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d’Ivoire à venir dans ce parc « comme en pèlerinage » pour s’inspirer de la « splendide action» de Nelson Mandela, ce «grand homme africain ».

Avant lui, Jacques Gabriel Ehouo, le maire de la commune du Plateau, a expliqué que « cette place se veut un symbole de réconciliation». « Puisse Mandela Peace Parc nous aider à prôner le vivre-ensemble. J’espère que cet espace sera un endroit de ressource, de dialogue et qu’il va toujours refléter la paix prônée par Mandela », a espéré M. Ehouo.

De son côté Djibril Ouattara, le directeur général de MTN Côte d’Ivoire dont l’entreprise a contribué à la réalisation de ce parc de concert avec la mairie du Plateau, a dit à son tour que cet espace se veut un lieu « fédérateur et pacificateur ». « Si mon grand-père était là, il aurait approuvé ce projet de construction de ce parc à Abidjan », a assuré N’Deleka Mandela au nom de la famille du président Nelson Mandela, réitérant la gratitude des siens envers les autorités ivoiriennes.

Le parc «Nelson Mandela Peace» est divisé en quatre sections notamment, un espace de rafraîchissement, une pièce maîtresse géante avec une fontaine au-dessus de laquelle s’élève deux cercles couronnés de deux colombes.

Il renferme également un endroit avec des arbres et des bancs pour échanger et dialoguer et enfin un parc aménagé avec un monument composé d’un buste en bronze de l’ex-président sud -africain Nelson Mandela.

Décédé en 2013 à l’âge de 95 ans, l’ancien président Sud-africain Nelson Mandela, a été le symbole de l’égalité raciale dans son pays. Après 27 ans de prison, Nelson Mandela recouvre la liberté le 11 février 1990 et devient le premier président noir de l’Afrique du Sud en 1994.