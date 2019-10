Hausse du prix du carburant à la pompe au Burkina

Les prix des hydrocarbures comme le super 91 et le gasoil connaissent une hausse au Burkina Faso, respectivement de 13 F CFA et 9 FCFA/litre, annonce un communiqué du Service d’information du gouvernement (SIG) parvenu mardi à APA.Le communiqué gouvernemental rappelle qu’«au regard de l’évolution des prix des produits pétroliers sur le marché international entre juillet et septembre 2019, le gouvernement a procédé (le 21 octobre 2019) à une légère augmentation des prix à la pompe».

Le document précise que les prix à Ouagadougou passent ainsi de 657 F CFA/litre à 670 F CFA/litre pour le super et de 571 F CFA/litre à 580 F CFA/litre pour le gasoil.

«Le Gouvernement informe les populations que ce réajustement obéit à la mise en œuvre du nouveau mécanisme de fixation des prix», note le texte du SIG, avant de rappeler que « depuis 2018, il y a eu un cas d’ajustement du prix à la hausse et un autre cas de réajustement à la baisse».

Selon le gouvernement burkinabè, cette fluctuation tient compte des prix du baril de Brent, de la fluctuation du dollar et du niveau de subvention de l’Etat.

«Le Gouvernement continuera à faire des efforts pour garantir un niveau de prix acceptable du carburant à la pompe au profit des populations », conclut le communiqué gouvernemental.