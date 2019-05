Hausse des prix à la consommation en zone Uemoa

Les prix à la consommation dans les pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) ont enregistré une hausse de 0,2%, en glissement annuel, à la fin du mois de mars 2019, après une réalisation de moins 0,2% au mois de février 2019, a appris APA lundi auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).Selon l’institut d’émission, cette accélération est le reflet de la remontée des prix de certains produits alimentaires, notamment les légumes et les produits de la pêche au Bénin et au Sénégal.

La hausse observée du niveau général des prix à la consommation résulte également du renchérissement des services de restauration, de santé et de loisirs.