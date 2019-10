Hausse de 0,4% des prix en Mauritanie

L’Indice national des prix à la consommation du mois de septembre en Mauritanie a enregistré une hausse de 0,4% par rapport au mois précédent, a annoncé, lundi, l’Office national de la statistique (ONS).Cette hausse résulterait essentiellement des variations enregistrées entre les deux mois par les produits alimentaires et boissons non alcoolisées, la communication et le tabac et stupéfiants, a expliqué l’ONS dans une notre mensuelle.

Il a précisé que l’accroissement des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées découle surtout de la hausse enregistrée au niveau des fruits, des poissons et fruits de mer, de la viande, du lait, fromage et œufs ainsi que des huiles et graisses.

La note a cependant relevé une baisse des prix d’autres produits comme le sucre, la confiture, le miel, le chocolat et confiserie, le pain et céréales, les légumes, le café, thé et cacao.

Concernant la communication, la hausse tire ses origines particulièrement de l’augmentation des prix enregistrée au niveau du téléphone, télécopie et connexion internet.

L’ONS a par ailleurs indiqué que l’Indice harmonisé des prix à la consommation de la capitale Nouakchott a connu une hausse de 0,3% en septembre par rapport au mois d’août due principalement à l’augmentation des prix de la communication et du tabac et stupéfiants.

Il a expliqué qu’en glissement annuel, cet indice a enregistré une augmentation de 3,4% et une hausse de 1,3% au cours des trois derniers mois.