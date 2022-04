Guinée : retrait du permis d’exploitation de Sheraton Grand Conakry

Cette décision intervient après deux courriers de mise en demeure adressés à la Directrice générale du complexe hôtelier qui, selon le ministre du Tourisme, sont restés « sans effets suffisants ».Toute activité d’hébergement ou d’hôtellerie est interdite à l’hôtel Sheraton Grand Conakry jusqu’à nouvel ordre. L’hôtel cinq étoiles situé dans la haute banlieue de Conakry avait été fermé en décembre dernier pour des besoins de rénovation.

Pris de court par cette annonce, les employés avaient interpellé les autorités pour que ces derniers œuvrent pour la réouverture du site au public dans un bref délai. Ce retrait du permis d’exploitation vient ainsi doucher les derniers espoirs qu’ils nourrissaient.

Désemparés, ils interpellent les dirigeants de la société STARWOOD / MARRIOTT, seule entité chargée de l’exploitation et de la gestion quotidienne de l’installation, à respecter leurs engagements et à rouvrir l’hôtel.

Un rapport d’une mission conjointe du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, et du Tourisme, conclut en effet que le prestataire MARRIOTT a failli à ses obligations contractuelles, celles de maintenir en bon état l’hôtel. « Il existait un véritable risque de santé avec l’apparition de moisissures visibles et persistantes », alerte la mission ministérielle.