Guinée : reprise des manifestations du FNDC contre la nouvelle Constitution

Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) a repris, lundi à Conakry, ses mobilisations contre la modification de la Constitution devant permettre au président Alpha Condé de briguer un 3ème mandat.Pour la septième fois, le FNDC a battu le pavé ce lundi du rond-point Gbessia à l’esplanade du 28 septembre, en passant par les carrefours Kondébougni et Concasseur.

Le chef de file de l’opposition, Cellou Dalein Diallo, à la tête des manifestants, a soutenu que « les Guinéens en ont marre » de la gouvernance Condé. Selon lui, il n’est pas question de laisser passer le projet de nouvelle Constitution annoncé le 19 décembre par le président Alpha Condé.

« Alpha Condé est un homme peureux », a dit M. Diallo, invitant le peuple de Guinée à maintenir la pression sur le pouvoir.

« Le FNDC est un mouvement qui a décidé d’empêcher par tous les moyens légaux la réalisation de ce projet de troisième mandat et de changement de Constitution. A partir de là, il faut être un bon citoyen pour sortir massivement pour marquer son opposition de la manière la plus ferme à ce projet », a lancé Cellou Dalein Diallo, annonçant qu’à partir du 13 janvier 2020, « tous les Guinéens vont maintenir le mot d’ordre de manifester jusqu’à ce qu’Alpha Condé retire son projet ».

Au même moment, à Kindia, une ville située à 150 Km de Conakry, le président de la République a harangué une foule acquise à sa cause. Dans son allocution, Alpha Condé s’interroge, « si on n’a pas eu peur des Blancs, on aura peur de qui ? ». Il faisait allusion à ses opposants, tout en lançant à ses militants : « N’ayons pas peur ! ».

« On n’acceptera pas que quelqu’un fasse la pagaille en Guinée. On ne provoque personne, mais on n’a peur de personne. La Guinée va avancer, le soleil de la Guinée s’est levé, personne ne peut le masquer. Vive la Guinée ! », a martelé Alpha Condé.

Depuis une année, des manifestations entre pro et anti nouvelle constitution se multiplient dans en Guinée le pays, faisant une vingtaine de morts.