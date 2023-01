Guinée : l’Onu s’engage à accompagner la transition

La Guinée est dirigée par des militaires depuis septembre 2021 après un coup d’État contre Alpha Condé.A Conakry, la nouvelle représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, a bouclé une visite durant laquelle elle a promis l’accompagnement de l’Onu à la transition guinéenne.

Durant son séjour, la diplomate onusienne a été reçue le 18 janvier 2023 par le ministre guinéen des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger.

Morissanda Kouyaté et Madame Giovanie Biha ont échangé sur le rapport présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies sur les tendances enregistrées en Afrique de l’Ouest et au Sahel.

Dans ce rapport, la représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel a souligné l’absence de dialogue sincère en Guinée, l’arrestation et l’emprisonnement des activistes de la société civile et les poursuites judiciaires engagées contre des leaders politiques.

« En Guinée, des désaccords prolongés sur le contenu et la durée de la transition a creusé les divisions entre les autorités et les principaux acteurs politiques et acteurs de la société. Les tentatives de dialogue entreprises par le gouvernement sont restées inefficaces, en raison d’un manque de confiance entre les parties, aggravé par des allégations d’actions judiciaires politiquement motivées ciblant la société civile et les personnalités de l’opposition », peut-on lire dans le document.

Le chef de la Diplomatie guinéenne a indiqué que la Guinée est un pays ouvert et « en plein dialogue inclusif ».

« Le président l’a lui-même dit en insistant sur le terme dialogue inclusif. Je tenais à les rassurer, parce qu’il y a quelques concepts qui sont passés qu’il fallait un peu éclaircir. Ici, personne n’est menacé par quiconque. Cela doit être sûr. Nous sommes en dialogue, les portes sont ouvertes, tous les Guinéens peuvent venir. Personne n’est menacé », a insisté Morissanda Kouyaté, à l’issue de son tête-à-tête avec la fonctionnaire onusienne.

Au terme de sa visite de deux jours qui s’est achevée le 19 janvier 2023, la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général et Cheffe par intérim du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) a rencontré le premier ministre et chef du gouvernement de la transition, Dr Bernard GOUMOU ainsi que les représentations diplomatiques du système des Nations unies en Guinée.

Au nom de l’organisation des Nations unies, Mme Giovani Biha, a assuré que l’institution internationale va appuyer le processus de transition guinéenne en tenant compte des recommandations issues du dialogue inclusif.

Depuis septembre 2021, la Guinée est dirigée par une junte militaire qui a accepté de conduire une transition de 24 mois après concertation avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao).