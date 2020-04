Guinée : le ministre secrétaire général du gouvernement décède du Covid-19

Le ministre secrétaire général du gouvernement guinéen, Sékou Kourouma est décédé tard dans la nuit du samedi du coronavirus à l’hôpital de Donka à Conakry.Comme le président de la CENI décédé vendredi dernier du Covid-19, Sékou Kourouma était également sous soins intensifs au Centre de traitement épidémiologique où il était sous assistance respiratoire.

Dans un communiqué ce dimanche, le chef de l’Etat guinéen, Alpha Conde a rendu un vibrant hommage au défunt. « En plus d’être membre fondateur du Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG), il a été un grand commis de l’Etat qui, à partir de 1988, a participé activement, en qualité de Conseiller Technique, à la mise en œuvre de la 2ème génération des réformes initiées dans le cadre des programmes d’ajustement structurel » a réagi le président guinéen. Avant d’ajouter: « Depuis 2011, le Ministre Sékou Kourouma a mis sa marque dans l’assainissement des fichiers de la Fonction Publique, la mise en place des outils et organes de pilotage

des réformes, l’implémentation du projet d’établissement d’une Ecole Nationale d’Administration (ENA) en Guinée et la Modernisation de l’Administration Publique », indique le président de la République,

Alpha Conde ému par cette perte a tenu à présenter ses « condoléances à la famille de l’illustre disparu, à ses collaborateurs du Secrétariat Général, au Gouvernement et au peuple de Guinée ».

Nommé le 14 juin 2018 au poste de Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, Monsieur Sékou Kourouma s’est attelé depuis cette date à relever les défis liés à l’organisation, à la coordination et à l’efficacité du travail gouvernemental.

Le défunt a précédemment assumé les fonctions de Haut-Commissaire à la Réforme de l’Etat et à la Modernisation de l’Administration, de 2011 à 2014 et de 2014 à 2017, celles de Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration.

Depuis l’apparution de la pandémie Covid-19 en Guinée, le 12 mars dernier, le pays a enregistré 518 cas positifs dont 65 guéris et désormais 4 décès.