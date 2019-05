Guinée : lancement du 38ème concours national de mémorisation du Coran

Le Premier ministre guinéen, Dr Ibrahima Kassory Fofana a lancé, vendredi à Conakry, la 38e édition du concours national de lecture, d’interprétation et de mémorisation du saint Coran.Selon Dr Fofana, ce concours s’inscrit en droite ligne des préoccupations du gouvernement et du président de la République qui font de l’enseignement et de l’éducation une priorité.

« L’interprétation du saint Coran est partie intégrante de l’éducation par sa contribution significative à l’éducation morale et spirituelle du citoyen », a affirmé le chef du Gouvernement, indiquant que cette rencontre autour des imams de mosquées des 5 communes de Conakry « doit être mise à profit pour le renforcement des actions des affaires religieuses et l’éducation de la jeunesse musulmane de Guinée, filles et garçons venus des 33 préfectures du pays et des 5 communes de Conakry ainsi que des centres et foyers coraniques ».

Cette année, 156 candidats prennent part à ce concours qui dure une semaine.