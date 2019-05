Guinée : Des mouvements panafricanistes commémorent le 56ème anniversaire de l’UA

Le collectif des mouvements panafricains de Guinée a organisé une caravane ce samedi à Conakry, pour commémorer le 56èmeanniversaire de l’Union africaine.Cette caravane dénommée « marche pour l’unité africaine » a débuté au rond-point de Hamdallaye jusqu’au palais du peuple où Aminata Touré, maire de Kaloum et fille de Sékou Touré s’est adressée aux organisateurs, tout en appelant à l’unité des pays africains.

« L’Afrique ne peut pas se développer, si elle n’est pas unie. Il faut que toutes les nations d’Afrique soient unies. C’est pourquoi en tant que fille de feu Ahmed Sékou Touré père de notre indépendance nationale et maire de Kaloum, nous vous félicitons pour cette initiative. Vous avez tout notre soutien, car cela a été la vision des pères fondateurs de l’indépendance de l’Afrique. Aujourd’hui, il faut que la nouvelle génération s’inspire de ce modèle pour l’unité et l’émergence de l’Afrique », a-t-elle lancé.

Abondant dans le même sens, la porte-parole du collectif, réaffirme la volonté de ses compagnons à se battre pour les « Etats-Unis d’Afrique ».

« La meilleure manière de célébrer la liberté des peuples d’Afrique, c’est d’accélérer la migration des organisations sous-régionales vers les Etats-Unis d’Afrique. Ce qui, sans nul doute, nécessite l’engagement religieux de nos gouvernants qui doivent traduire par les actes la construction d’une Afrique unie. Seul on peut faire des choses, mais ensemble nous pouvons réussir de grandes chose. Chaque Etat, chaque individu, doit apporter sa pierre pour la construction d’une Afrique unie et prospère. C’est pourquoi à l’occasion de cette journée de 25 mai, nous, jeunes de la Guinée et d’ailleurs, avons initié ce carnaval dans le cadre de la célébration de l’anniversaire de l’Organisation de l’Unité Africaine, afin de réaffirmer notre volonté à assumer et à valoriser notre désir ardent de voir un jour les Etats-Unis d’Afrique ce, avec toutes les composantes des nations africaines », a déclaré Mariama Sylla.