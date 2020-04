Guinée-Bissau : premier décès du Covid-19, l’état d’urgence prolongé

La Guinée-Bissau a enregistré samedi 25 avril son premier décès dû à la pandémie de coronavirus, amenant le président Embalo ce lundi à prolonger de deux semaines l’état d’urgence.L’information macabre a été confirmée par Tumane Balde, porte-parole de la commission du centre des opérations épidémiologiques. Lors d’un point de presse, il est paru inquiet face à la montée dramatique des cas positifs au Covid-19 dans son pays, passés de 53 à 73.

Sans donner plus de détails sur le patient décédé face à la presse, il a souligné que 21 patients sont par ailleurs guéris.

Par ailleurs, le gouvernement du président Úmaro Sissoco Embaló a approuvé ce lundi le prolongement jusqu’au 11 mai prochain de l’état d’urgence. Il est assorti d’un couvre-feu de 07h à 14h et l’interdiction du transport de passagers par moto.

La distanciation sociale, le lavage des mains et le port obligatoire de masques font partie aussi des mesures et recommandations maintenues et destinées à freiner la pandémie dans le pays lusophone de près de deux millions d’habitants.