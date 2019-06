Guinée : Apaisement dans le conflit opposant éleveurs maliens et autochtones (autorité)

Le président du conseil des maliens de Guinée et vice-président du Haut conseil des maliens de l’étranger, Mohamed Sidibé a confié à APA ce samedi à Conakry, qu’une solution sera bientôt trouvée dans le conflit qui oppose des éleveurs maliens aux populations autochtones à Kankan.Selon M. Sidibé, une délégation se rendra dans les prochains jours à Kankan pour rencontrer les autorités en vue de trouver une solution à l’amiable. « Le Mali et la Guinée sont liés par l’histoire et la géographie. Ils sont liés par un accord d’établissement qui donne les mêmes droits et avantages aux Maliens qu’aux Guinéens vice versa », a-t-il souligné, indiquant aussi l’arrivée d’une délégation malienne à Conakry pour apaiser la situation.

« Il y a aussi un accord en matière d’élevage qui est signé entre le Mali et la Guinée. Dans ce sens, le ministre de l’Elevage du Mali effectuera un déplacement en vue d’harmoniser toutes les positions pour que ces conflits ne puissent plus dégénérer ou bien ne puissent pas affecter les bonnes relations entre le Mali et la Guinée », martèle M. Sidibé.

Il faut noter qu’il y a une semaine, des éleveurs maliens ont été chassés de Kankan, une région située au Nord-Est de la Guinée, par les populations et autorités autochtones.

« A cause des facteurs climatiques du Mali et de l’insécurité, beaucoup d’éleveurs pensent être en sécurité en Guinée. Malheureusement l’espèce qu’ils ont les Zébus (bœufs bossus du Sahel) ne sont pas tolérés de la part de certains élus locaux », déplore M. Sidibé.

En 2018 dans un communiqué, le ministre guinéen de l’élevage avait interdit la présence des zébus.« Suite aux impacts négatifs de la présence des zébus sur le plan social, économique, sanitaire et environnemental, toute entrée de troupeaux de zébus est interdite sur l’étendue du territoire national guinéen jusqu’à nouvel ordre », indiquait le communiqué.