Guinée: Amadou Damaro Camara élu président de l’Assemblée nationale

Amadou Damaro Camara, membre du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG, au pouvoir) a été élu, mardi, président de l’Assemblée pour les cinq prochaines années.L’ancien président du groupe parlementaire de la mouvance présidentielle a été élu avec 98 voix contre 6 pour son adversaire Mohamed Lamine Kaba, du parti Force des intègres pour la démocratie et la Liberté (FIDEL). Il faut noter que sur les 114 députés, 110 ont pris part à cette séance inauguration.

Pour le parti au pouvoir qui a obtenu 79 députés lors des législatives du 22 mars dernier, M. Damaro Camara mérite bien le perchoir. « La Direction Nationale du RPG-ARC-EN-CIEL félicite et remercie très particulièrement l’honorable Amadou Damaro Camara, pour son courage, sa constance dans le combat, la défense avec assurance et détermination des idéaux de liberté, de démocratie et de paix dans notre cher pays », note le RPG dans une déclaration reçue à APA.

Cependant, pour protester contre cette installation de la nouvelle législature, le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) dont les partis politiques

membres ont boycotté les élections, a appelé ce mardi à une journée ville morte dans tout le pays. Une désobéissance civile suivie partiellement.