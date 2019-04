Guinée : 700 000 femmes alphabétisées par l’ONFPP depuis 2012 (ministre)

Le ministre guinéen de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du Travail, Lansana Komara a déclaré, lundi à Conakry, que 700 000 femmes ont été alphabétisées depuis 2012.« L’Office national de formation et de perfectionnement professionnel (ONFPP) a initié sur fonds propres un vaste programme d’autonomisation des femmes en milieu rural et péri urbain. Ce qui a permis d’alphabétiser 700.000 femmes provenant de 52 groupements productifs situés dans 26 localités », a expliqué le ministre Komara.

Il s’exprimait au cours d’une conférence de presse sur le bilan et les perspectives de son département ministériel.

Il a souligné qu’en matière d’appui aux secteurs formels et informels, l’Office a aussi réalisé une progression, « avec le passage du nombre d’entreprises constantes de 80 à 212, soit une augmentation de 165% ».