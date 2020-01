Guinée : 27.000 milliards francs guinéens mobilisés auprès des partenaires

Depuis 2011, la Guinée a mobilisé près de trois milliards de dollars US auprès de ses partenaires pour financer différents projets, a annoncé, vendredi à Conakry, la ministre de la Coopération et de l’Intégration africaine, Dr Djéné Keita.« Au total, 2,9 milliards de dollars US, soit 27.000 milliards de francs guinéens ont été mobilisés en faveur des différents secteurs. La valeur des dons en nature est estimée à 600 millions de dollar US», a expliqué Dr Keita, au cours d’une conférence de presse sur le bilan et perspectives de son département.

Selon Dr Keita plus de « 300 accords de coopération, conventions de financement et autres instruments juridiques » ont été signés avec les partenaires bis et multilatéraux.

Elle a ajouté : « Sur le plan de l’intégration africaine, nous avons organisé neuf conférences-débats sur les programmes et les reformes de l’Union Africaine concernant les agendas 2030 et 2060, à l’intention des universités, des administrations publiques et des ONG. Dans le cadre de la CEDEAO, la République de Guinée a obtenu entre 2011 et 2019 plusieurs postes statutaires, dont deux postes de commissaires à la commission de la CEDEAO; un poste de juge à la Cour de Justice communautaire; six sièges de députés au parlement de la CEDEAO. Nous avons également payé intégralement les arriérés de la contribution guinéenne à la CEDEAO, à l’Union du Fleuve Mano et à l’Union Africaine ».

Parlant des perspectives du ministère de la Coopération et de l’Intégration africaine, Dr Djéné Keita a indiqué que pour l’année 2020-021, son département envisage la construction du siège de l’Assemblée Nationale et du Palais de la Culture; réaliser le 4ème projet d’adduction d’eau de la ville de Conakry; ouvrir un Nouveau Partenariat avec les pays scandinaves, de l’Australie et de la Nouvelle Zélande…