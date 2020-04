Guillaume Soro et Covid-19 au menu des quotidiens burkinabè

Les quotidiens burkinabè parvenus jeudi à APA traitent de la pandémie du coronavirus et de la politique, notamment avec la situation en Côte d’Ivoire où la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) a ordonné la suspension du mandat d’arrêt contre Guillaume Soro.Ainsi, Aujourd’hui au Faso titre: «Ordonnance de la CADHP sur l’affaire Soro: un verdict qui va embarrasser Ouattara». Ce journal rapporte qu’hier mercredi, au terme de longues délibérations, la Cour africaine des Droits de l’homme et des peuples (CADHP) a ordonné la suspension du mandat d’arrêt délivré par la justice ivoirienne contre Guillaume Soro.

Selon le confrère, dans son ordonnance, la CADHP va même plus loin en exigeant la libération des députés détenus arbitrairement dans cette affaire.

«Double victoire judiciaire et politique pour l’ancien secrétaire général des Forces nouvelles, qui face à ce qu’il a qualifié de cabale politique contre sa personne qui avait introduit une requête auprès de cette Cour pour que sa cause soit entendue par des oreilles plus attentives », commente Aujourd’hui au Faso.

A ce propos, L’Observateur Paalga, le doyen des quotidiens privés burkinabè, affiche: «Arrêt Cour africaine des droits de l’homme: maigre consolation pour Guillaume Soro».

L’éditorialiste de L’Obs écrit que «c’est une petite victoire politique et judiciaire que vient de remporter Guillaume Soro», car, conclut-il, «il faudra donc bien plus qu’un arrêt de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour sauver le rebelle Soro».

Evoquant l’actualité relative à la pandémie du Covid-19, L’Observateur Paalga met en exergue: «Coronavirus: des spectacles 2.0 pour nos longues nuits sous couvre-feu».

Il relate qu’«avec la pandémie du Covid-19, les artistes se sont réinventés des espaces de spectacles pour égayer les longues nuits de leurs fans, sous couvre-feu au Burkina et confinés chez eux un peu partout dans le monde».

Le Pays, autre quotidien privé, de son côté, parle de l’impact du Covid-19 sur les travailleuses du sexe, titrant: «Quand la galère le dispute à la misère».

Pour sa part, le quotidien national Sidwaya mentionne à sa Une, les propos du Pr Halidou Tinto, spécialiste en essai clinique qui déclare qu’«il faut que le gouvernement nous fasse confiance».

Le même journal publie le point de la situation sur la pandémie donné par le Service d’information du gouvernement (SIG) où il ressort jusqu’à la date du 21 avril 2020, l’on a enregistré au total 389 guérisons et 39 décès.

Le document précise que «depuis le 9 mars 2020, 609 cas ont été confirmés dont 237 femmes et 372 hommes».