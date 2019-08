Guikahué révèle l’adhésion du Cojep à la plateforme de l’opposition après une rencontre avec Blé Goudé

Le secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci), ex-allié au pouvoir, Maurice Kakou Guikahué, a révélé mercredi une adhésion de la formation politique de Charles Blé Goudé, le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep) à la plateforme de l’opposition ivoirienne, après un échange à La Haye.M. Guikahué qui conduisait une délégation du Pdci, mandatée par Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire, s’est félicité de l’ « adhésion du Cojep à la plateforme non idéologique des partis politiques (de l’opposition) et des forces vives de Côte d’Ivoire pour la réconciliation ».

Il a fait savoir que « le Cojep est l’un des fondateurs de cette plate-forme parce que le Cojep a apposé sa signature à la charte de cette plateforme le 1er août dernier », avant de saluer son élection en qualité de président du Cojep, lors d’un congrès de ses militants dimanche à Abidjan.

«Nous sommes venus, au nom du président du PDCI-RDA (Rassemblement démocratique africain), te saluer, t’exprimer sa compassion et aussi te féliciter pour le choix porté sur ta personne en qualité de président du Cojep », a poursuivi le secrétaire du Pdci.

M. Bédié, ajoutera-t-il, te « souhaite que, dans les prochains jours, tu sois totalement libre et que tu reviennes rapidement en Côte d’Ivoire et te remercie d’avoir facilité l’adhésion du Cojep à la plate-forme mise en place par les partis politiques de l’opposition significative ivoirienne.»

En retour, le président du Cojep, Charles Blé Goudé a exprimé sa gratitude à M. Henri Konan Bédié pour avoir dépêché une délégation de haut niveau pour le saluer. Il s’est dit « heureux et très honoré par cette visite conduite par son aîné le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA ».

Charles Blé Goudé a en outre traduit « sa joie et sa reconnaissance et celles de ses collaborateurs pour l’affection témoignée en leur endroit par le président Henri Konan Bédié ». Il s’est par ailleurs dit « honoré dans cette situation où les fils et les filles de la Côte d’Ivoire se retrouvent ».

« Nous serons ensemble pour qu’on puisse rapprocher davantage les Ivoiriens et les amener à se parler de nouveau, car se sera faire preuve de ceux qui ont tiré leçon de la crise (post-électorale de 2010-2011) que nous venons de connaître », a dit M. Blé Goudé.

A cette rencontre, ont participé entre autres, le directeur de Cabinet du président du Pdci, Narcisse N’Dri Kouadio, et Akossi Bendjo, ancien maire de la commune du Plateau, le Centre des Affaires d’Abidjan. Ce dernier, en exil en Europe. Ce dernier est poursuivi pour détournement de denier public.

M. Charles Blé Goudé est co-accusé de l’ex-président Laurent Gbagbo dans les violences post-électorales ivoiriennes de 2010-2011 ayant fait plus de 3.000 morts. Libérés sous conditions, ils attendent une éventuelle relance des charges du procureur de la Cour pénale internationale (CPI).