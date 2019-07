Grosse déception à Abidjan après l’élimination des Eléphants de la CAN 2019

La déception était grande, jeudi soir à Abidjan, après la défaite en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 de la sélection nationale ivoirienne de football ( 3-4, tab) face aux Fennecs d’Algérie marquant son élimination de cette compétition qui se dispute en Egypte, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Les supporters ivoiriens, étaient certes déçus de l’élimination de leur équipe nationale, mais ont salué pour la plupart, la combativité des Eléphants footballeurs lors de cette rencontre.

« C’est une grande déception pour moi. Depuis le début de la compétition, on n’a pas produit un bon jeu. Mais aujourd’hui, on a sorti un système de jeu et j’ai vu des Eléphants combatifs. Nous avons eu de nombreuses occasions de buts. Je suis vraiment déçu parce qu’on aurait pu prendre l’avantage », a dit à APA Wilfried Ben Gossé qui a suivi cette confrontation au « Village CAN» de l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan en compagnie de milliers de supporters ivoiriens.

« Je suis découragé. Mais aujourd’hui, les ivoiriens ont joué au bon football. Nous avons vu des Eléphants qui se battent sur le terrain », a indiqué pour sa part, Yao Kouadio Romaric. Pour Koffi Sandrine qui dit elle-aussi être triste après cette défaite des pachydermes ivoiriens, l’espoir reste permis pour la sélection ivoirienne dans les compétitions à venir.

Comme Wilfred et Sandrine, nombreux sont les ivoiriens, qui découragés par cette sortie de leur équipe de la CAN 2019, sont restés terrés chez eux a domicile.

Au Plateau-Dokui, un quartier au Nord d’Abidjan, d’ordinaire très animé les soirs, il n’y avait pas une grande foule dans les nombreux maquis et autres coins de restauration, habituellement pris d’assaut par les noctambules.

La CAN 2019 s’est achevée jeudi pour les Eléphants de Côte d’Ivoire après une défaite aux tirs au but ( 3-4) face au Fennecs d’Algérie dans une confrontation comptant pour les quarts de finale de ce tournoi.