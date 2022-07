Ghana : l’inflation culmine à 29,8% en juin

Le taux d’inflation a été tiré vers le haut par le secteur des transports.Le statisticien du gouvernement, le professeur Samuel Kobina Annim, a annoncé que le taux d’inflation du Ghana pour le mois de juin 2022 a atteint 29,8% contre 27,6% pour le mois de mai.

Selon lui, le taux d’inflation a été tiré vers le haut le secteur des transports qui a connu une augmentation de 41,6% de l’inflation contre 39,0% en mai. L’équipement ménager et l’entretien ont également atteint 39,6% contre 33,8%, et le logement, l’eau, l’électricité et le gaz ont atteint 38,4% contre 32,3% sur la même période.

Quant à l’inflation des produits alimentaires, elle a aussi augmenté de façon marginale à 30,7% contre 30,1% le mois dernier. De son côté, l’inflation des produits non alimentaires a atteint 29,1%, soit une augmentation par rapport aux 25,7% enregistrés en mai.

L’inflation pour les biens importés est de 31,3%, ce qui est supérieur aux 28,2% enregistrés en mai 2022, tandis que l’inflation pour les articles produits localement est de 29,2%, en hausse par rapport aux 27,3% enregistrés le mois précédent.

Pour le professeur Samuel Kobina Annim, il est trop tôt de conclure que l’inflation pourrait baisser dans les mois à venir puisque la tendance à la baisse dépend des interventions que les décideurs politiques mettraient en place pour contrôler le taux d’inflation.

« Tout dépend de la façon dont nous allons maintenir les interventions que nous mettons en place et contrer l’inflation, alors surveillons cela de près dans les mois à venir », a déclaré le statisticien du gouvernement.