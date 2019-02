Ghana : inauguration d’une usine de transformation de cacao

Le ministre ghanéen du Commerce et de l’industrie, Alan Kwadwo Kyerematen a inauguré une usine de transformation de cacao d’une valeur de 30 millions de dollars sur la route Spintex à Accra, a appris APA mardi.L’usine qui doit traiter 15 000 tonnes de fèves de cacao par an, est l’un des projets prévus dans le cadre du programme phare du gouvernement, « One-District, One Factory » (Un district, une usine, ndlr).

L’Afrotropic Processing Company Limited (ACPL) fabriquera des produits de qualité qui vont être utilisés pour le chocolat, la poudre de cacao, la liqueur de cacao et le beurre de cacao.

Le nombre de tonnes de cacao transformées localement devrait également dépasser les 300.000 tonnes enregistrées l’an dernier.

Dans son allocution, M. Kyerematen a expliqué que l’ouverture de cette usine a pour but d’améliorer le programme du gouvernement d’assurer que 50% des matières premières soient traitées localement.