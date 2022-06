Ghana : Bolloré initie une solution pour l’industrie automobile

La solution tient compte des exigences de qualité et d’hygiène.Bolloré Transport & Logistics Ghana a réceptionné un total de 555 véhicules légers pour le compte de CFAO Ghana PLC, qui fait partie du groupe CFAO, au port de Tema le 15 avril 2022. Après avoir quitté l’Inde, les véhicules ont été expédiés en 2 lots avant d’arriver à destination. Au total, cette opération aura duré un mois et a nécessité une mobilisation de bout en bout des équipes de Bolloré Transport & Logistics au Ghana.

Travaillant en synergie, les collaborateurs de Bolloré Transport & Logistics étaient en charge de la gestion de l’agence maritime, du dédouanement, du stockage, du transport, et d’autres services annexes tels qu’une aire de lavage ainsi que du gonflage des pneus. Un espace dédié a également été mis à disposition par Bolloré Transport & Logistics Ghana pour faciliter le stockage des véhicules.

La bonne collaboration des équipes et le strict respect des exigences en matière de qualité, d’hygiène, de sécurité et de sûreté ont permis le succès de cette opération donnant ainsi entière satisfaction au client.

« Cette opération nous a permis de démontrer notre agilité et notre capacité à adapter notre service aux besoins de notre client. La nature transparente et la fourniture d’une solution unique pour tous les besoins logistiques ont permis à CFAO de ne pas avoir à se soucier de l’exécution. Notre expertise en matière de gestion d’expéditions de cette nature et de qualité nous distingue et renforce notre position de partenaire clé dans l’industrie automobile », a déclaré Benny Dolphyne, responsable de la logistique chez Bolloré Transport & Logistics Ghana.