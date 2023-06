Gestion des réfugiés soudanais : la Suisse répond au cri d’alerte du Tchad

La situation humanitaire qui prévaut à l’Est du Tchad avec l’afflux massif des réfugiés de la crise soudanaise préoccupe la Suisse.

Suite à la crise qui sévit actuellement au Soudan, plusieurs soudanais ont été accueils au Tchad. Submergé par l’afflux des réfugiés, le Tchad a émis un appel à l’endroit des représentations diplomatiques et des partenaires pour la mobilisation des fonds d’aide à l’accueil et la gestion du flux croissant des refugiés de la crise.

La Suisse qui a sa représentation diplomatique, et consciente de l’ampleur de la crise, a décidé de s’engager auprès du Tchad pour gérer la masse des réfugiés.

C’est dans ce cadre que, le 29 juin 2023, une concertation s’est tenue entre le Premier ministre tchadien, Saleh Kebzabo et l’ambassadeur de Suisse auprès de la République du Tchad avec résidence au Nigeria, Nicolas Lang. Le diplomate suisse a indiqué que : « l’appel à l’aide du Tchad a été entendu et son pays est disposé à appuyer les efforts du gouvernement dans l’accueil et la gestion de ces réfugiés », rapporte la Primature.

D’après la même source, outre la question humanitaire, les deux hommes ont longuement échangé de la possibilité de booster le niveau de développement et de la formation professionnelle au Tchad.