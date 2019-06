GBissau : le président Vaz consulte les députés pour la nomination d’un PM

Le président de la République José Mário Vaz s’entretient, ce vendredi, avec les leaders des partis politiques présents à l’Assemblée nationale pour avoir leur soutien quant à sa décision de nommer un Premier ministre, trois mois après les élections législatives remportées par le Parti africain pour l’indépendance de la Guinée Bissau et du Cap-Vert (PAIGC).D’après la présidence de la République, José Mário Vaz recevra tour à tour les dirigeants du PAIGC, du Mouvement pour l’alternance démocratique (Madem-G15), du Parti de la Rénovation Sociale (PRS), de l’Assemblée du Peuple Uni-Parti démocratique de la Guinée-Bissau (APU-PDGB), de l’Union pour le changement (UM) et enfin du Parti de la Nouvelle Démocratie (PND).

Aussitôt après, renseigne une source proche du président bissau-guinéen, José Mário Vaz va échanger avec les membres du Conseil d’Etat sur toujours la nomination d’un Premier ministre, poste qu’il compte confier à Domingos Simões Pereira (PAIGC). Ce dernier devrait prêter serment au plus tard le 22 juin prochain.

Toutefois, José Mário Vaz a soutenu qu’il ne nommerait pas un Premier ministre tant que le bureau de l’Assemblée nationale n’aura pas été formé.

A cet effet, un groupe d’émissaires de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) dirigé par Geoffrey Onyeama, ministre nigérian des Affaires étrangères est attendu, demain samedi en Guinée-Bissau, pour aider à résoudre le différend en cours à l’Assemblée nationale.

Installée le 18 avril dernier, la 10e législature a vu l’investiture de ses députés et l’élection du président et du premier vice-président du bureau de l’Assemblée, deux postes remportés par des membres du PAIGC élus avec plus de 90 voix.

Par contre, le vice-président n’a pas été choisi puisque la candidature de Braima Camará, chef de file du Mouvement pour l’alternance démocratique (Madem-G15), a été rejetée.