G’Bissau : 36 tonnes de riz offert par la Chine saisies chez un ministre

La police judiciaire bissau-guinéenne a saisi au domicile de l’actuel ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Nicolau dos Santos, 36 tonnes de riz offert par la République populaire de Chine à la population de la bissau-guinéenne, a informé mercredi, l’inspecteur de la police judiciaire.Selon ce responsable de la PJ, le riz était chargé dans deux camions : 389 sacs dans le premier et 336 sacs dans le second, soit 725 sacs au total.

L’inspecteur de police a, par ailleurs, révélé que du matériel agricole offert par des partenaires de la Guinée-Bissau avait aussi été retrouvé à Tchalana, village natal du ministre situé dans le nord du pays. Il a ensuite assuré que l’opération sera brièvement étendue au sud, plus précisément dans le secteur de Tite.

La police judiciaire avait déjà récupéré, le 03 avril dernier, 52 tonnes de riz à Bafatá dans un magasin de l’ancien ministre de l’Intérieur et conseiller du chef de l’état, José Mario Vaz.

La vente illégale de ce riz a conduit à l’arrestation du délégué du ministère de l’Agriculture et du Développement rural à Bafatá et de certains suspects liés à ce trafic.

Le Premier ministre Aristides Gomes a encouragé la PJ à poursuivre ses enquêtes afin que les personnes impliquées dans le détournement et la vente de ce riz soient appréhendées pour répondre aux besoins des plus nécessiteux.