Gbagbo et Blé Goudé en vedette à la Une des journaux ivoiriens

En attendant leur procès conjoint en appel prévu le 1er février prochain à la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI) qui devra statuer sur leur libération définitive ou non, l’ex-président Laurent Gbagbo et son codétenu Charles Blé Goudé continuent de faire la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, mercredi, sur l’ensemble du territoire national.«Cour pénale internationale : ce qui menace à présent Gbagbo et Blé Goudé, fait observer Le Jour Plus. Gbagbo est confiant », fait remarquer pour sa part LG Infos quand L’Inter s’incruste « dans la tête de Gbagbo » pour en savoir plus sur l’état d’esprit de l’ex-président avant le procès du 1er février prochain.

De toutes les façons, s’offusque l’avocate française Maud Marian en Une de Le Quotidien d’Abidjan, « Gbagbo est désormais détenu de manière arbitraire ».

Ce qui fait dire à Le Temps qu’un avocat français se révolte en jugeant « inacceptable » ce maintien de Gbagbo en prison malgré son acquittement.

Cette décision de la Chambre d’appel de la CPI est « choquante », se rebelle à son tour un juriste algérien toujours en couverture de ce journal.

De son côté, Soir Info fait des révélations sur ce que Blé Goudé transportait et prévoyait lundi dernier à la Haye ainsi que ce qu’il a confié à des proches, après son maintien en prison.