GB: les sept candidats à la présidence de la Chambre des communes

Sept députés restaient en lice lundi pour succéder au président conservateur de la Chambre des communes, John Bercow, personnage clé de la saga du Brexit, après le retrait d’un des candidats, Shailesh Vara. Le nouveau « speaker » sera désigné dans l’après-midi par un vote des députés.

– Lindsay Hoyle

C’est le chouchou des bookmakers. Député travailliste depuis 22 ans, il est le premier adjoint de John Bercow depuis 2010. Âgé de 62 ans et reconnaissable à son fort accent du nord-ouest de l’Angleterre, il ne manque pas de remettre à leur place les députés bruyants ou de sermonner les nationalistes écossais quand ces derniers chantonnent en 2017 l’hymne européen en pleine séance parlementaire. Dans une interview au Sunday Times, il a expliqué vouloir apaiser l’atmosphère souvent électrique lors des débats à la Chambre des Communes. Pour le journal, il a posé auprès de sa nombreuse ménagerie, des animaux familiers qui portent le nom de personnalités politiques comme son perroquet Boris, clin d’oeil au Premier ministre.

– Harriet Harman

Entrée au Parlement en 1982, elle est l’élue ayant servi le plus longtemps parmi les femmes. Agée de 69 ans, elle a également été cheffe par intérim du Parti travailliste en 2010 et en 2015. Cette ancienne secrétaire d’Etat à la Justice, connue pour son fervent féminisme, est la deuxième préférée des bookmakers. Elle aussi veut faire retomber la tension au Parlement. « Nous devons changer la culture au sein de la Chambre et nous écouter les uns les autres plutôt que nous crier dessus », a-t-elle plaidé dans le Sunday Times.

– Chris Bryant

L’une des personnalités les plus hautes en couleur de la chambre basse, Chris Bryant est un maniaque de la procédure parlementaire. Ancien pasteur de l’Eglise anglicane, ce député travailliste de 57 ans est homosexuel et son union civile en 2010 a été la première célébrée au Parlement. Il a joué un rôle important dans la révélation du scandale des écoutes téléphoniques effectuées par le tabloïd News of the World.

– Eleanor Laing

Elle a été la porte-parole du Parti conservateur en Ecosse et sur les questions relatives aux femmes, avant de devenir en 2013 la deuxième adjointe de John Bercow. Âgée de 61 ans, elle est entrée au Parlement en 1997.

– Rosie Winterton

Cette députée travailliste de 61 ans, entrée au Parlement en 1997, est la troisième et dernière adjointe de John Bercow. Elle a aussi été sous-secrétaire d’Etat à plusieurs ministères sous le Premier ministre Gordon Brown.

– Edward Leigh

Cette figure des Tories, député depuis 1983, est un fervent « Brexiteer ». Âgé de 69 ans, c’est un rebelle qui, à plusieurs reprises, a voté contre son parti, en particulier sur les questions européennes ou sur la guerre en Irak. Il est connu pour avoir été un partisan loyal de la « Dame de fer », l’ancienne Première ministre Margaret Thatcher. Sa femme est une descendante du roi George II.

– Meg Hillier

Cette députée travailliste a présidé l’influente Commission des comptes publics, qui examine les dépenses du gouvernement. Entrée au Parlement en 2005, cette Londonienne de 50 ans a été la porte-parole du Parti travailliste sur les questions liées à l’identité et au changement climatique.