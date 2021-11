Gabon : l’opposition annonce la couleur pour la présidentielle

L’Union nationale (UN), un des principaux partis de l’opposition au Gabon a annoncé sa participation aux futures échéances électorales de 2023.Paulette Missambo, fraîchement élue à la tête de l’UN (opposition) annonce la couleur. Selon la nouvelle présidente de l’Union nationale gabonaise, son parti sera bien sur la ligne de départ de la présidentielle, des législatives et des locales de 2023. « L’UN participera à tous ces scrutins avec l’ambition de remporter et d’ouvrir une nouvelle ère pour le pays », a déclaré Paulette Missambo dans une interview parue à Jeune Afrique, le 17 novembre.

Toutefois, Paulette Missambo maintient le flou sur une éventuelle candidature. « Pour l’instant, il s’agit de diriger l’UN, rien que ça. Le candidat du parti à la future présidentielle sera désigné, comme en 2016, lors d’un congrès extraordinaire. Si nous avons plus d’un candidat, la mission du président de notre parti sera de faire en sorte qu’une primaire soit organisée et qu’elle se passe dans les meilleures conditions de transparence et d’équité » déclare-t-elle.

Sortie victorieuse d’un congrès serré de l’UN devant Paul-Marie Gondjout avec un écart d’une voix, la « dame de fer » succède Zacharie Myboto à la tête du principal parti de l’opposition avec comme mission de « mobiliser les Gabonais autour d’une ambition commune : rétablir la République et l’Etat de droit afin de construire une communauté de destin. » Décrite comme une femme de poigne et de caractère, Paulette Missambo, devient la première femme à tenir les rênes d’un grand parti au Gabon.