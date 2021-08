Gabon : la riposte contre Ebola se prépare

Le Gabon revisite son Plan national de riposte contre l’épidémie Ebola après la détection d’un cas en Côte d’Ivoire.Le Gabon se sent exposé après l’apparition du virus Ebola à Abidjan. Afin de parer à toute éventualité de la survenue de cette fièvre cet Etat d’Afrique central, le représentant résident de l’Organisation mondiale de la santé (Oms), Dr Patrick Obiang Ndong et les acteurs nationaux de la lutte contre Ebola ont tenu une réunion d’urgence le lundi 16 août dernier.

« Selon l’Oms, un cas déclaré est considéré comme une épidémie dans ce pays donc le Gabon ayant un vol direct avec la Côte d’Ivoire, il est important pour nous de pouvoir nous préparer et revisiter notre dispositif de riposte contre Ebola » a prévenu Dr Patrick Obiang Ndong.

Face à la densité du trafic de voyageurs et de marchandises entre les deux pays, les autorités sanitaires gabonaises ont décidé de réactiver la cellule opérationnelle de riposte aux épidémies (Core). Le dispositif de contrôle sur les frontières terrestres, aériennes et maritimes sera désormais renforcé et un contrôle systématique effectué sur les passagers internationaux.

Le représentant de l’Oms a invité les autorités sanitaires locales à axer davantage les mesures de contrôle au niveau de l’aéroport de Libreville qui enregistre un flux important de passagers provenant de l’Afrique de l’Ouest, et notamment de la Côte d’Ivoire.