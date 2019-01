G5 Sahel : un soutien de 40 millions de la Chine

Ce pays vient d’émettre un premier chèque de 300 millions de yuans chinois soit environ 25 milliards 51 millions de francs CFA à la force militaire.

La Chine tient ses promesses. Le pays d’Asie vient de faire un chèque de un premier chèque de 300 millions de yuans soit un peu plus de 25 milliards 51 millions de francs CFA en direction de la force militaire conjointe G5 Sahel. C’est le ministre des affaires étrangères, Wang Yi qui en a fait l’annonce le 04 janvier dernier à Ouagadougou au Burkina Faso.

A côté de ce chèque, le gouvernement chinois promet également un appui en matériels et équipements destinés à la lutte contre le terrorisme. Wang Yi a également a annoncé un soutien financier de 1,5 millions de dollars au secrétariat permanent du G5 Sahel.

La Chine va financièrement accompagner les 5 pays membres du G5 Sahel à lutter contre le terrorisme, comme l’avait assuré le président Xi Jinping l’an dernier. Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi a annoncé un autre soutien financier de 1,5 millions de dollars soit 858 millions 255 milles au secrétariat permanent du G5 Sahel.

Le G5 Sahel ou « G5S » est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politiques de développement et de sécurité, créé lors d’un sommet du 15 au 17 février 2014 par cinq États du Sahel : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Il s’est doté d’une convention signée le 19 décembre 2014 et le siège de son secrétariat permanent est en Mauritanie. Le poste de secrétaire permanent est confié au Niger.