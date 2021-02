G5 Sahel : les chefs d’Etat de l’espace sahélien en quête d’une solution définitive anti-terroriste

Les chefs d’Etat du G5 Sahel se sont retrouvés ce 15 février 2021 à N’Djamena pour faire le point sur la lutte anti-djihadiste. Ces travaux interviennent un an après le sommet de Pau.

Dans son allocution, à l’ouverture de ce 7ème sommet des chefs d’Etat du G5 Sahel, le président tchadien, Idriss Deby Itno a noté que le succès de la lutte contre le terrorisme est conditionné par les actions concrètes de développement. Il invite ses pairs à créer conditions favorables au bien-être socio-économique des jeunes. « Le financement des programmes et projets de développement est un impératif de premier ordre », déclare Idriss Deby, qui estime que la misère et la précarité matérielle alimentent et fertilisent le terreau du terrorisme et du radicalisme violent. Pour Idriss Deby, le programme d’investissement prioritaire du G5 Sahel est une condition sine qua non dans la lutte contre le terrorisme.

La lutte contre le terrorisme nécessite la mise à jour continue des stratégies de lutte et de protection, estime le Maréchal du Tchad. « Les nébuleuses terroristes qui affinent sans cesse leurs stratégies criminelles en faisant montre d’une rare résilience continuent à mettre nos efforts à rude épreuve », se plaint le Maréchal du Tchad. Il sollicite le renfort de la communauté internationale et la volonté des pays membres de l’espace pour mettre à déroute les groupes terroristes.

La pandémie à coronavirus compromet également fortement la lutte contre le terrorisme dans le sahel souligne le numéro 1 tchadien : « cette pandémie a fortement compromis les immenses sacrifices consentis sur le terrain de la sécurité et du développement dans l’espace sahélien ».