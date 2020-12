Forum mondial du tourisme : 1500 milliards seront investis au Tchad

Le président de l’Institut du Forum Mondial du Tourisme M. Bulut BAGCI, a fait savoir que le Tchad va tirer beaucoup d’avantages de cet évènement dont la création des emplois et des investissements dans plusieurs domaines

Il est arrivé à N’Djamena, capitale du Tchad le dimanche 20 décembre 2020, accompagné d’une délégation d’experts. Cette autre visite du président de l’Institut du Forum Mondial du Tourisme au Tchad, vise à peaufiner l’accord, en vue de l’évènement prévu en mars 2021. Le 7 décembre dernier, un mémorandum d’entente pour l’organisation du Forum Mondial du Tourisme en République du Tchad, en 2021 a été signé entre l’Institut du Forum Mondial du Tourisme et le Tchad.

Le Ministre du Développement touristique, de la culture et de l’artisanat, Patalet Geo avec les partenaires du Tchad et les experts sur les questions de préparatifs dudit évènement. Le ministre a déclaré que ce forum va créer 6 000 emplois et 1500 milliards seront investis au Tchad d’ici 5ans.

Quant au Président de l’Institut du Forum Mondial du Tourisme Balut BAGCI, son organisation est déterminée pour la réussite de ce forum. Au-delà de cette messe touristique, ces partenaires entendent investir dans certains domaines pour le développement du Tchad. Il est prévu plusieurs rencontres avec les Hautes Autorités de la République, les autorités locales d’Amdjarass et la visite de quelques sites touristiques du pays.