Forum des éditeurs de presse sur la lutte contre le terrorisme

Le Groupement des éditeurs de presse publique d’Afrique de l’Ouest (GEPPAO) organise, du 20 au 21 juin prochain à Ouagadougou, un forum des médias sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme où sont attendus quelque 300 participants issus de la zone UEMOA et du Maroc, a-t-on appris auprès des organisateurs de l’évènement.« Les participants au forum sont constitués de journalistes, d’hommes politiques, d’experts sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme, de chercheurs et d’étudiants », a indiqué le président du GEPPAO, l’Ivoirien Venance Kouassi Konan, au cours d’une conférence de presse donnée jeudi soir à Ouagadougou.

Selon M. Konan, par ailleurs, Directeur général (DG) de Fraternité Matin, le forum a pour thème : « le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest : entre contraintes sécuritaires et devoirs professionnels ».

Ce forum, selon Venance Kouassi Konan, vise à « saisir les mécanismes de bonnes pratiques en matière de communication dans un contexte de lutte contre le terrorisme, à comprendre et à recueillir les points de vue des spécialistes des différents pays en vue d’établir une collaboration en matière d’harmonisation des approches du traitement des informations ».

L’autre objectif est de dégager une politique commune en matière de communication dans la lutte contre le terrorisme dans la zone UEMOA et dans le G5 Sahel, a ajouté M. Konan.

La cérémonie d’ouverture de la rencontre, aux dires des animateurs de la conférence de presse, sera rehaussée par la présence effective du président du Faso, président en exercice du G5 Sahel, Roch Marc Christian Kaboré.

Le GEPPAO est un regroupement des médias d’État de presse écrite de l’espace UEMOA qui a vu le jour en décembre 2014, à Abidjan, à la faveur du cinquantenaire de Fraternité Matin.