Forum de Dakar : « consolider » la société civile islamique et « servir » la Oummah

L’objectif du Forum international des organisations de la société civile des pays membres de l’OCI, dont la quatrième édition a été clôturée ce vendredi à Dakar, « n’est pas de créer d’autres organisations », mais de « consolider » les existantes et « servir » la communauté (Oummah) musulmane, a déclaré le président du forum, l’Egyptien Mohamed Abdelhay Mohamed El Orabi.« Nous devons avoir une stratégie commune », a recommandé l’ancien ministre égyptien des Affaires étrangères, soulignant que des « dangers » tels que « des tentatives de division au sein de la Oummah islamique » sont aujourd’hui notés.

En plus de cela, a-t-il poursuivi, « il y a malheureusement des organisations islamiques qui essaient de diffamer ». Ce que tente de confirmer Cheikh Tidiane Hann, un des panélistes sénégalais, qui note qu’« aujourd’hui, beaucoup d’organisations de la société civile sont politisées ».

« Mais on est capable de relever les défis », s’empresse de relever Mohamed Abdelhay Mohamed El Orabi, saluant par ailleurs les conclusions « utiles » du forum international de Dakar. « Ce que j’ai entendu des différents intervenants me confirme que nous devons nous tenir la main ».

Ouvert hier jeudi, ce forum qui a réuni différents profils et participants (oulémas, diplomates, chercheurs, …) venus de 32 pays du monde, a tenu ses travaux cette année autour du rôle des organisations de la société civile dans la consolidation de l’unité du monde musulman et la valorisation de ses institutions.

10 résolutions du forum

Par ailleurs, le Forum de 2020 a retenu dix résolutions allant dans le sens d’attirer entre autres « l’attention de tous sur la gravité des périls » contre l’unité de la Oummah et l’interpellation de la communauté internationale pour redoubler de vigilance par rapport à la situation et au statut des minorités musulmanes vivant dans des pays non musulmans.

Les organisations de la société civile des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) ont également salué les « mesures de prévention » prises par le Royaume d’Arabie saoudite relatives à la suspension provisoire de l’octroi de visas pour effectuer le petit pèlerinage (Oumrah) et la visite des lieux saints de l’islam, dans le cadre de la préservation des musulmans contre la propagation du virus du covid19.

La clôture du Forum international de Dakar a été présidée par le ministre d’Etat Mbaye Ndiaye, qui a salué au nom du président Macky Sall le choix du Sénégal pour accueillir cette quatrième édition.