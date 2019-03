Forte volonté commune de consolider la coopération entre la Mauritanie et le Maroc

Le Maroc et la Mauritanie partagent une forte volonté d’œuvrer à consolider leurs relations et de promouvoir la coopération entre eux, a déclaré un émissaire du Roi Mohamed VI devant la presse lundi à Nouakchott.De telles relations doivent évoluer vers un partenariat stratégique bénéfique pour les deux peuples frères, a préconisé Nizar Baraka, secrétaire général du parti marocain de l’Istiqlal et porteur d’un message écrit du Roi du Maroc au président Ould Abdel Aziz.

M. Baraka a ajouté que ce message souligne combien sont « solides les relations entre les deux pays frères fondées sur des liens historiques et de sang ».

Il s’agit aussi, a-t-il souligné, de s’atteler à diversifier et à élargir les domaines de la coopération bilatérale et à mobiliser tous les acteurs économiques, sociaux, politiques et culturels.

Le responsable politique marocain a plaidé en faveur de la réalisation commune des objectifs de la croissance et de l’intégration maghrébine auxquels aspirent les peuples mauritanien et marocain.

En tant que secrétaire général du parti de l’Istiqlal, « nous sommes tous engagés dans cette orientation et allons travailler avec nos frères du parti de l’Union pour la République (UPR, NDLR : parti au pouvoir en Mauritanie) », a encore dit M. Baraka.