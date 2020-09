Au cours d’un point de presse organisé dans la soirée du 21 septembre, Emmanuel Tregoat, sélectionneur des Saos, a présenté la liste des 20 joueurs tchadiens convoqués pour la double confrontation des 23 et 25 septembre contre les crocodiles du Nil du Soudan

Pour les matchs amicaux du 23 et 25 septembre opposant la sélection des Saos du Tchad aux Crocodiles du Nil de Soudan, Emmnanuel Trégoat a convoqué dans sa liste, 20 joueurs dont deux gardiens de buts, sept défenseurs, cinq milieux de terrain et six attaquants.

Les personnes convoquées sont, Adoassou Eli Mathieu (G), Mbairamadji Djilla (G), Ninga Ndonane (D), Madtoingue Constant (D), Abdelaziz Issa Seini (D), Ahmat Abdéraman (D), Bechir Seid Djimet (D), Djimhoue Fabrice (D), Mbaigolmem Aubin (D), Djingar Joel (M), Brahim Ngaroudal (M), Aboubakar Abdérahim (M), Ali Moustapha (M), Djikoloum Esaie (M) , Djim-Nam Leger (A), Bakhit Djibrine (A), Beadoum Monde (A), Amine Hiver (A), Karim Yaya (A), Karl Max Dany (A)

L’entraineur a également dressé le bilan du travail effectué pendant les six mois de suspension des matchs internationaux. Le technicien français a également annoncé la prolongation de son contrat avec l’équipe de football du Tchad.

Rappelons que pour cette double confrontation le sélectionneur a fait confiance aux footballeurs locaux.

Football : les Saos du Tchad prêts à affronter le Soudan en match amical