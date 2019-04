Football/ Ligue 2 : Issia Wazy, Stella Club et AS Denguélé au coude à coude pour la montée en Ligue 1

La Ligue 2 de football prend fin ce week-end avec pour attraction les matches de la Poule A où trois clubs, Issia Wazy, Stella Club d’Adjamé et l’AS Denguélé d’Odienné sont en course pour la 1ère place qualificative pour l’élite, la saison prochaine.A une journée de la fin de la Ligue 2 prévue pour les 4 et 5 mai, les dés sont loin d’être faits dans la poule A contrairement à la poule B où le leader, FC Sol d’Abobo est promu en Ligue 1 depuis la 20è journée, il y a une semaine.

Ainsi, dans la poule A, à l’issue de la 21è journée disputée dimanche, Issia Wazy (1er, 37pts+15), Stella Club (2è, 36pts+12) et AS Denguélé (3è, 35pts+6) sont en course pour la montée en Ligue 1 à l’issue de la 22è et dernière journée.

Issia Wazy qui accueille, dimanche, Espérance de Bouaké (4è, 33pts+3) part avec les faveurs des pronostics mais devra se méfier de ses poursuivants, en embuscade pour profiter de son moindre faux pas pour lui ravir la première place.

Une victoire du Stella face à l’AS Athlétic (11è, 21Pts-3) ou un succès de l’AS Denguélé qui croise l’Entente Sportive de Bingerville (6è, 31pts+3) verrait les Indomptables d’Issia échouer à la porte de la Ligue 1.