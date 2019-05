Football: l’Asec Mimosas et son entraîneur se séparent à «l’amiable»

L’Asec Mimosas et son entraîneur principal, César Amani Yao Lambert ont conclu, mercredi, «un accord de séparation à l’amiable», rapporte un communiqué du Président du Conseil d’Administration, Me Roget Ouégnin, disponible sur le site officiel du club.« Cette séparation prendra effet à compter du vendredi 31 Mai 2019 », précise Me Roger Ouégnin, traduisant les remerciements du club à l’ex-coach « pour tout le travail abattu au cours des 3 dernières saisons ».

Le magnifique triplé (Ligue 1 – Coupe Nationale – Super Coupe Félix Houphouët Boigny), réalisé lors de la saison 2017-2018, rappelle-t-il, «restera à jamais gravé dans l’histoire de notre club ».

« La nouvelle organisation de la Section Football du club sera présentée dans les prochaines semaines », conclut le dirigeant en souhaitant au technicien «plein succès pour la poursuite de sa carrière » .

L’Asec Mimosas, champion sortant, a terminé la saison au 3è rang du podium derrière FC San-Pedro et la Soa.