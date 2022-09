Football : la Côte d’Ivoire étrille la Guinée en amical (3-1)

Les Eléphants de Côte d’Ivoire se sont imposés mardi face à la sélection de la Guinée sur le score de (3-1), lors d’un match amical international au stade de la Licorne, en France.En battant le Syli national de Guinée, les Eléphants réussissent leur deuxième match amical de la fenêtre FIFA. La Côte d’Ivoire a ouvert le score avec Ibrahim Sangaré à la 30e minute. Le second but a été marqué par Souleymane Doumbia à la 41e minute et le 3e but (45+1′) par Seko Fofana.

La Guinée perd ses moyens face à un système de jeu des Eléphants plus structuré qui montait en puissance et gagnait en intensité. Mais, dans la seconde partie de la rencontre, le défenseur guinéen Mouctar Diakhaby trouve la faille et réduit le score à la 52e minute.

Dans les dernières minutes de jeu, les joueurs Guinéens, visiblement entreprenants, vont davantage mener l’offensive pour égaliser et créer la différence. Cependant, les pachydermes qui ne cèdent pas, font un repli pour créer une masse défensive, ce qui leur réussit jusqu’au sifflet final.