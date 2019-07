Football : Gana Guèye s’engage avec le PSG (officiel)

L’international sénégalais Idrissa Gana Guèye (1m74 pour 66 kg) a signé, ce mardi matin, un contrat de quatre ans avec le Paris Saint-Germain (Ligue 1 française) pour un montant de 32 millions d’euros (hors bonus), soit 20,9 milliards F CFA.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif d’Idrissa Guèye. Il est le 8ème joueur sénégalais de l’histoire du club, le 53èmeoriginaire d’un pays du continent africain », voilà comment le club de la capitale a présenté sa nouvelle recrue.

Le milieu défensif a passé, hier lundi, sa visite médicale et portera le numéro 27. La saison précédente, le profil de Gana intéressait déjà Thomas Tuchel, le coach allemand du PSG mais son Directeur sportif d’alors Antero Henrique n’était pas emballé par la venue de cet essuie-glace. Son remplacement par le Brésilien Léonardo a donné un coup d’accélérateur au dossier.

« Je ressens une immense fierté à l’heure de rejoindre le Paris Saint-Germain. Après être resté concentré sur la Coupe d’Afrique des Nations avec ma sélection (défaite 0-1 en finale face à l’Algérie), j’ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière en club en m’engageant avec le PSG qui propose l’un des projets sportifs les plus structurés et ambitieux d’Europe », a déclaré le Lion lors de sa signature de contrat.

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2023, Idrissa Gana Guèye (29 ans) a promis de mouiller le maillot au grand bonheur du bouillant public du Parc des Princes : « Je remercie les dirigeants, l’entraîneur et son staff pour la confiance qu’ils me témoignent. Je ferai tout pour me montrer digne de cette confiance et pour m’intégrer rapidement au sein de ce groupe de joueurs très talentueux ».

Cet infatigable milieu récupérateur, formé à l’Institut Diambars de Saly (88 km de Dakar), a paraphé son premier contrat professionnel avec Lille Olympique Sporting Club. De 2010 à 2015, il a enfilé la tunique des Dogues à 176 reprises, marqué 6 buts et distillé 5 passes décisives. Cette magnifique aventure est sanctionnée par un doublé Championnat-Coupe de France en 2010-2011.

Ses performances dans l’Hexagone lui ouvrent les portes du plus prestigieux championnat au monde : la Premier League anglaise. A Aston Villa (38 matchs et 1 but) et surtout à Everton (108 matchs, 4 buts et 5 passes), Gana s’impose comme l’un des plus efficaces milieux axiaux au pays de Sa Majesté.

Avant de quitter les bords de la Mersey, le natif de Dakar a donc tenu à remercier les supporters des Toffees : « Aux Blues, Merci ! Depuis mon arrivée, je me suis senti chez moi dans ce club. Vous avez accueilli à bras ouverts ma famille et moi. Je suis reconnaissant d’avoir eu votre amour et votre soutien. Peu importe le temps ou les performances, les supporters ont toujours été là. Je vais continuer à vous supporter. Nous sommes une famille et nous continuerons à l’être ».

L’international sénégalais (69 sélections, 4 buts) va intégrer, courant août, l’effectif du Paris Saint-Germain. L’entraîneur Tuchel compte énormément sur Gana afin de fortifier l’entrejeu du club de la capitale qui ambitionne de soulever, le plus tôt possible, la Coupe aux grandes oreilles. Une récompense suprême.