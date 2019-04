Football féminin/ UFOA-B : la Côte d’Ivoire dans la Poule A avec le Sénégal, le Togo et le Ghana

Le tirage au sort de la deuxième édition du tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaine (UFOA) zone B de football féminin, prévue du 8 au 18 mai 2019 à Abidjan, a été effectué, mardi, dans un grand restaurant de la capitale économique ivoirienne.Dans la poule A, la Côte d’Ivoire, pays organisateur et finaliste malheureuse de la première édition, croisera le fer avec le Sénégal, le Togo et le Ghana, vainqueur de l’épreuve en 2018.Le Nigéria, le Burkina Faso, le Niger et le Mali sont logés dans la poule B.

Le match d’ouverture opposera, le 8 mai, la Côte d’Ivoire au Togo. Les Eléphantes de Côte d’Ivoire sont en regroupement au Centre technique national de football de Bingerville, où elles préparent, activement, cette compétition sous la houlette de leur sélectionneur Touré Clémentine.