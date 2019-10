Football : cinq Africains nommés au Ballon d’Or 2019

Cinq joueurs africains, dont les internationaux sénégalais Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, figurent sur la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or de l’année civile 2019 rendue publique lundi soir par le magazine France Football.Outre le défenseur central de Naples (Italie) et l’attaquant de Liverpool (Angleterre), le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, Angleterre), l’Algérien Riyad Mahrez (Manchester City, Angleterre) et l’Egyptien Mohamed Salah (FC Liverpool, Angleterre) vont représenter l’Afrique.

Sadio Mané, finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations, vice-champion d’Angleterre, vainqueur de la Ligue européenne des Champions et de la Supercoupe d’Europe, est cité avec insistance parmi les favoris de cette prestigieuse distinction individuelle décernée depuis 1956.

Dans un entretien accordé à France Football, la vedette de l’équipe nationale du Sénégal a souligné que le Ballon d’Or a toujours été pour lui « un rêve de gamin ». Persuadé que sa nomination est « le fruit de (son) travail », Mané a toutefois assuré que le sacre n’est nullement « une obsession ».

Tout de même, le joueur formé à l’académie Génération Foot (Sénégal) a indiqué qu’il serait « l’homme le plus heureux au monde » en cas de victoire. Pour l’heure, George Weah est le seul Africain à avoir inscrit son nom à ce prestigieux palmarès en 1995.

Au total, 180 journalistes sportifs, originaires de 180 pays différents, devront choisir leur top 5. Le successeur de Luka Modric sera connu le 2 décembre prochain au cours d’une soirée exceptionnelle animée par l’ancien international ivoirien Didier Drogba au théâtre du Châtelet (Paris, France). C’est la première fois depuis 1995, année de l’instauration de la liste des nommés, que le tenant du titre y est absent.

Liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or :

Gardiens (3) : Hugo Lloris (Tottenham, France), Marc-André Ter Stegen (FC Barcelone, Allemagne) et Alisson Becker (FC Liverpool, Brésil).

Défenseurs (5) : Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool, Angleterre), Matthijs De Ligt (Juventus, Pays-Bas), Virgil Van Dijk (FC Liverpool, Pays-Bas), Kalidou Koulibaly (Naples, Sénégal) et Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brésil).

Milieux (4) : Frenkie De Jong (FC Barcelone, Pays-Bas), Donny Van De Beek (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Georgino Wijnaldum (FC Liverpool, Pays-Bas) et Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgique).

Attaquants (18) : Sadio Mané (Liverpool, Sénégal), Sergio Aguerro (Manchester City, Argentine), Dusan Tadic (Ajax Amsterdam, Serbie), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, France), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, Gabon), Cristiano Ronaldo (Juventus, Portugal), Karim Benzema (Real Madrid, France), Heung-Min Son (Tottenham, Corée du Sud), Robert Lewandowski (Bayern Munich, Pologne), Roberto Firmino (FC Liverpool, Brésil), Bernardo Silva (Manchester City, Portugal), Lionel Messi (FC Barcelone, Argentine), Riyad Mahrez (Manchester City, Algérie), Antoine Griezmann (FC Barcelone, France), Mohamed Salah (FC Liverpool, Egypte), Eden Hazard (Real Madrid, Belgique), Raheem Sterling (Manchester City, Angleterre) et Joao Felix (Atletico Madrid, Portugal).