Foot : tour du Sénégal pour le trophée de la Can

Sur instructions du président Macky Sall, la coupe gagnée le 6 février dernier sillonnera les 14 régions du pays.Plus de trois mois après le sacre historique de l’équipe nationale du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations de football, le bonheur sera prolongé par la tournée du trophée longtemps convoité. « La cérémonie de lancement de l’opération baptisée Trophy Tour aura lieu le lundi 16 mai au Musée des civilisations noires », informe un communiqué du Comité d’organisation reçu dimanche à APA.

Au lendemain de la victoire finale des Lions, opposés aux Pharaons d’Égypte, une marée humaine a accueilli les héros de tout un peuple. La parade, débutée l’après-midi à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar, a pris fin au milieu de la nuit au Palais présidentiel. Car le bus transportant le sélectionneur Aliou Cissé et ses protégés, entouré par une foule en transe, avançait très lentement.

Dans les autres régions du Sénégal, ces instants magiques ont été suivis en direct grâce à la retransmission de la télévision publique. Par souci d’équité, le chef de l’État a tenu à ce que « le trophée continental puisse (également) être présenté aux populations » de l’intérieur du pays, explique le document.

À cet effet, « une caravane (avec une animation d’artistes et de comédiens de renom) à travers les grandes artères des capitales régionales est prévue. Une cérémonie officielle de présentation du trophée se déroulera dans chaque région selon les modalités définies par les gouverneurs en parfaite synergie avec les inspecteurs régionaux de sport et les présidents des Ligues régionales de football.



Le point final des manifestations sera un concert avec une tête d’affiche, des artistes et comédiens du terroir », détaille la source.

Le Trophy Tour se veut « un grand moment de communion et de partage de la fierté d’appartenir à une nation de sports et de sportifs. (Une occasion) pour entretenir et consolider le sentiment national dans le travail et la solidarité », conclut le communiqué.