Foot: Le WAC champion du Maroc, le KACM et le CRA relégués en 2ème division

Le Wydad de Casablanca (WAC) a été sacré champion du Maroc pour la 15ème fois de son histoire malgré son nul concédé à Marrakech face au club local, le Kawkab de Marrakech (3-3), relégué en 2ème division en compagnie du Chabab Rif Al Hoceima (CRA), à l’issue d’un match comptant pour la 30è et dernière journée du championnat Maroc Télécom D1 de football.Dans un match aux multiples rebondissements, les visiteurs ont ouvert le score (1ère) dès l’entame de la rencontre sur un but de Michel Babatundé. Quelques minutes plus tard, les locaux ont répliqué en égalisant à la 13è minute du jeu grâce à l’attaquant Abdelilah Amimi puis en menant 2-1 sur un exploit de Réda Zahraoui (26è). A cinq minutes de la mi-temps, les Rouge et Blanc ont remis les pendules à l’heure par le biais de Zouhair El Moutaraji (40è).

Lors de la deuxième mi-temps, les Marrakchis ont pris l’avantage à la 53è minute par le truchement de Abdelilah Amimi qui signe son deuxième but de la rencontre. Le club casablancais ne lâche pas prise et revient au score à cinq minute de la fin sur un pénalty transformé par Mohamed Nahiri (85è).

A l’issue de la rencontre, le Kawkab Marrakech pointe à la 15è et avant dernière place du classement avec un total de 30 points, synonyme de relégation. Avec 14 défaites, 7 victoires et 9 nuls, le club de la ville ocre rejoint le Chabab Rif Al Hoceima en Botola Maroc Telecom D2.

De son côté, le Moghreb de Tétouan a assuré son maintien en Botola Pro Maroc Télécom, en s’imposant dimanche (0-2) face à l’AS FAR.

Les visiteurs ont ouvert le score une minute avant la mi-temps sur un pénalty signé Hamza Hajji (44è) avant de doubler la mise par le biais d’Ayoub Lakhal à la 51è minute du jeu. Grâce à cette victoire, le Moghreb de Tétouan se pointe à la 12è place du classement avec un total de 34 points, tandis que l’AS FAR recule d’une place pour occuper la 13è place aux côtés de l’Olympique Khouribga.

Le WAC, qui s’est adjugé le titre de champion du Maroc à une journée de la fin, occupe la tête du classement avec 59 points grâce à 17 victoires, huit nuls et cinq défaites seulement.