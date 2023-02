Foot : le Sénégal publie sa liste pour la Can U20

Le sélectionneur Malick Daf a dévoilé, ce mercredi, le nom des 26 Lions retenus pour la compétition prévue en Égypte du 19 février au 11 mars 2023.Le football sénégalais vit son âge d’or. Longtemps moqué pour son palmarès vierge de titres majeurs, toutes catégories confondues, le pays de la téranga (hospitalité, en wolof) a vaincu le signe indien. Désormais, les trophées s’enchaînent. Le dernier en date, le Championnat d’Afrique des nations (Chan) remporté il y a quatre jours face à l’Algérie (0-0, TAB 5-4).

Autour du slogan « Manko Wuti Ndamli » (Unis pour la victoire, en wolof), le Sénégal veut tout emporter sur son passage. L’équipe nationale des moins de 20 ans vise donc le sacre à la Coupe d’Afrique des nations après trois finales perdues en 2015 (défaite 1-0 face au Nigeria), en 2017 (revers 2-0 contre la Zambie) et en 2019 (défaite face au Mali 1-1, TAB 2-3).

Les protégés de l’entraîneur Malick Daf, avant de s’envoler pour Tunis (Tunisie) où ils effectuent un stage de préparation, ont battu hier mardi la Zambie en match amical (1-0). L’unique but de la partie a été inscrit par le capitaine Samba Diallo (1′), l’un des quatre expatriés parmi les 26 joueurs sélectionnés pour le tournoi.

Récemment auréolés en Algérie, Lamine Camara, Mame Libasse Laye Ngom, Djibril Diarra et Papa Amadou Diallo ont également été appelés en renfort. Le Sénégal est logé dans le groupe A de l’Égypte (pays hôte), du Mozambique et du Nigeria. Dans la poule B, on retrouve l’Ouganda, la Centrafrique, le Soudan du Sud et le Congo. Enfin, la Gambie, la Tunisie, le Bénin et la Zambie composent le groupe C.

Liste des 26 Lions U20 sélectionnés :

Gardiens (3) : Alioune Niang (Linguère, Sénégal), Mamour Ndiaye (Oslo FA, Sénégal) et Landing Badji (AS Pikine, Sénégal).

Défenseurs (8) : Souleymane Basse (Génération Foot, Sénégal), Amidou Diop (Génération Foot, Sénégal), Babacar Ndiaye (AS Douanes, Sénégal), Seydou Sano (US Gorée, Sénégal), Sadibou Sané (Génération Foot, Sénégal), Mapenda Mbow (Espoirs de Guédiawaye, Sénégal), Mouhamed Guèye (Diambars, Sénégal) et Mbaye Ndiaye (Dakar Sacré-Cœur, Sénégal).

Milieux (9) : Mouhamed Guèye (US Gorée, Sénégal), Djibril Diarra (Génération Foot, Sénégal), Mamadou Lamine Camara (RS Berkane, Maroc), Lamine Camara (Génération Foot, Sénégal), Mamadou Gning (Espoirs de Guédiawaye, Sénégal), Mame Libasse Laye Ngom (Guédiawaye FC, Sénégal), Ibrahima Cissokho (US Gorée, Sénégal), Pape Demba Diop (Zulte Waregem, Belgique) et Ibrahima Seck (US Gorée, Sénégal).

Attaquants (6) : Abdou Salam Ndoye (Espoirs de Guédiawaye, Sénégal), Ibou Sané (Génération Foot, Sénégal), Samba Diallo (Dynamo Kiev, Ukraine), Papa Amadou Diallo (Génération Foot, Sénégal), Mame Mor Faye (AF Darou Salam, Sénégal) et Souleymane Faye (CF Talavera, Espagne).