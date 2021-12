Foot : le Sénégal dévoile sa liste pour la Can 2021

Aliou Cissé, le sélectionneur de l’équipe nationale de foot du Sénégal a convoqué, vendredi à Dakar, 27 joueurs dont la mission est de soulever le trophée continental au Cameroun.La Coupe d’Afrique des nations de football montre le bout de son nez. Dans dix-sept jours exactement, le coup d’envoi de la compétition sera donné. Finaliste malheureux de la précédente édition, le Sénégal ira au Cameroun « avec beaucoup d’humilité, de confiance et d’ambition », a affirmé Aliou Cissé.

L’entraîneur des Lions a fait face à la presse pour publier une liste sans quasiment de surprise. Seul Krépin Diatta, blessé en club, manque à l’appel de la sélection. En poste depuis 2015, Aliou Cissé disputera sa troisième Can de suite avec la ferme conviction que son équipe s’est bonifiée avec le temps.

« Nous savons ce que le peuple attend de nous. Nous avons envie de le rendre fier. Nous ne voulons pas décevoir. Cette génération ambitionne d’être celle qui apporte la Can au Sénégal », a déclaré l’ancien capitaine de la génération 2002.

Ces dernières semaines, le doute a plané sur la tenue du 9 janvier au 6 février du tournoi continental à cause d’un coup de pression terrible de la Fédération internationale de football association (Fifa) et des clubs occidentaux au motif que le pays hôte n’est pas assez préparé pour lutter contre la Covid-19 dans un contexte de recrudescence des contaminations avec l’apparition du variant Omicron.

De l’avis d’Aliou Cissé, l’inflexibilité de la Confédération africaine de football (Caf) et du Cameroun sur la question d’un éventuel report de la Can démontre que « l’Afrique a une voix qui résonne », mais « elle doit continuer à se faire respecter en restant solidaire ».

L’ancien milieu sénégalais, afin de ne pas donner du grain à moudre aux pourfendeurs de la Can, soutient que l’Afrique, « sous pression », réussisse le pari de l’organisation. Pour la 33e édition de la Can, le Sénégal est logé dans le groupe B. Les Lions affronteront le Zimbabwe (10 janvier), la Guinée (14 janvier) et le Malawi (18 janvier).

Liste du Sénégal pour la Can 2021

Gardiens (3) : Edouard Mendy (Chelsea FC, Angleterre), Alfred Gomis (Rennes, France) et Seyni Dieng (Queens Park Rangers, Angleterre).

Défenseurs (8) : Ibrahima Mbaye (Bologne, Italie), Abdou Diallo (Paris Saint-Germain, France), Pape Abou Cissé (Olympiacos, Grèce), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Fodé Ballo Touré (Milan AC, Italie), Saliou Ciss (AS Nancy, France), Bouna Sarr (Bayern Munich, Allemagne), Abdoulaye Seck (Royal Antwerp, Belgique)

Milieux (8) : Moustapha Name (Paris FC, France), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre), Idrissa Gana Guèye (Paris Saint-Germain, France), Mamadou Loum Ndiaye (Deportivo Alavés, Espagne), Nampalys Mendy (Leicester City, Angleterre), Pape Matar Sarr (FC Metz, France), Pape Guèye (Olympique de Marseille, France) et Joseph Lopy (FC Sochaux, France).

Attaquants (8) : Bamba Dieng (Olympique de Marseille, France), Keita Diao Baldé (Cagliari, Italie), Ismaïla Sarr (Watford, Angleterre), Famara Diédhiou (Alanyaspor, Turquie), Boulaye Dia (Villareal, Espagne), Habib Diallo (Strasbourg, France), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre) et Mame Baba Thiam (Kayserispor, Turquie).