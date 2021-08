Foot : le Sénégal avec 25 Lions contre le Togo et le Congo

Le sélectionneur Aliou Cissé a annoncé vendredi le retour du latéral droit Ibrahima Mbaye dans une liste de 25 joueurs retenus pour affronter en septembre le Togo et le Congo, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.L’entraineur sénégalais n’a pas surpris les observateurs dans sa liste rendue publique ce matin. La plupart des joueurs sélectionnés avaient participé aux deux derniers matchs amicaux joués en juin par l’équipe nationale contre la Zambie et le Cap-Vert.

D’aucuns attendaient la convocation de l’attaquant Ibrahima Niane qui monte en puissance depuis l’année dernière au FC Metz. Ou celle de Moutarou Baldé, pensionnaire de Teungueth FC (Ligue 1 Sénégal), pour pallier les absences de Youssouf Sabaly (blessé) et de Lamine Gassama (sans club).

Certains ont estimé que la sélection du capitaine rufisquois s’imposait vu les performances réalisées avec son club en phases de poules de la Ligue des champions africaine cette saison où il a été également sacré champion de Ligue 1. Mais Aliou Cissé a jeté son dévolu sur le latéral de Bologne, club de Série A italienne.

Le technicien a toutefois expliqué en conférence de presse que le groupe n’était pas fermé vu que certains joueurs sont « incertains ». Des clubs en Europe refusent en effet de libérer leurs protégés pour cette fenêtre internationale en raison de la Covid-19.

Il confie suivre ainsi d’autres joueurs, notamment au plan local, pour parer à cette éventualité. Moutarou Baldé en fait partie puisqu’il admet être le premier entraîneur à le convoquer en sélection olympique.

Assis à ses côtés en compagnie de ses collaborateurs, Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football nouvellement réélu pour un quatrième mandat, a renouvelé sa confiance à Aliou Cissé face aux nombreuses critiques dans la gestion de la Tanière.

« Je voudrais marquer notre soutien à Aliou Cissé. Comme nous l’avons souvent dit, nous croyons fermement en lui. Nous avons la chance d’avoir l’un des meilleurs entraineurs du continent, je dirais même du monde sur la durée. Je crois fortement à l’expertise locale. On ne se valorise pas assez. On a de la qualité ici et nous devons reconnaître et mettre cela en valeur. Je souhaite qu’on atteigne ensemble nos objectifs » dont la qualification à la Coupe du monde Qatar 2022, a-t-il déclaré.

Pour cela, il faut bien débuter les premières journées des éliminatoires face au Togo le 1er septembre au stade Lat Dior de Thiès, qui a été récemment homologué par la FIFA, puis le Congo le 7 septembre à Brazzaville.

Voici la liste des joueurs convoqués :

Gardiens de but : Edouard Mendy (Chelsea, Angleterre), Alfred Gomis (Rennes, France), Seyni Dieng (Queens Park Rangers, Angleterre).

Défenseurs : Pape Abou Cissé (Olympiakos, Grèce), Saliou Ciss (Nancy, France), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Abdou Diallo (PSG, France), Fodé Ballo Touré (AC Milan, Italie), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre), Abdoulaye Seck (Antwerp, Belgique), Ibrahima Mbaye (Bologne, Italie).

Milieux de terrain : Mamadou Loum Ndiaye (Alaves, Espagne), Idrissa Gana Guèye (PSG, France), Nampalys Mendy (Leicester, Angleterre), Pape Matar Sarr (Metz, France), Joseph Lopy (Sochaux, France), Moustapha Name (Paris FC, France), Krépin Diatta (Monaco, France).

Attaquants : Sada Thioub (Angers, France), Ismaïla Sarr (Watford, Angleterre), Habib Diallo (Strasbourg, France), Boulaye Dia (Reims, France), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Famara Diédhiou (Alanyaspor, Turquie), Abdallah Sima (Slavia, Tchéquie).