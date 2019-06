Foot : Le Maroc battu à domicile par la Gambie en amical

Le Maroc s’est incliné face à la Gambie 1-0, lors d’un match amical disputé mercredi au Grand stade de Marrakech, dans le cadre de la préparation pour la 32ème édition de la CAN, prévue du 21 juin au 19 juillet prochain en Egypte.La sélection gambienne a pris de court « Les Lions de l’Atlas » en inscrivant le seul but de la rencontre par Moussa Baro à la 27è min, profitant d’une erreur partagée entre Mbark Boussoufa et le capitaine Mehdi Benatia.

Les Hommes de Hervé Renard ont tenté en vain d’égaliser notamment grâce aux percées de Soufiane Boufal qui a servi deux fois (13è, 20è) Khalid Boutaib qui a raté le cadre ou buté sur les défenseurs gambiens. Pour ce premier match amical, Hervé Renard a aligné un onze habituel composé de Mehdi Benatia et Roman Saiss en charnière centrale, épaulés par Nabil Dirar en arrière droit et Noussair Mezraoui en arrière gauche.

Au temps additionnel, Fayçal Fajr a raté un pénalty qui aurait pu donner le premier but à l’Equipe nationale.

Lors de la CAN-2019, l’équipe nationale est logée au groupe (D) aux côtés de la Namibie, l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire.