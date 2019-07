Foot : Le français Herve Renard se sépare des Lions de l’Atlas

Le sélectionneur de l’équipe marocaine de football, le français Herve Renard a présenté sa démission après la piètre prestation des Lions de l’Atlas en Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2019) en Egypte.Herve Renard a assuré que cette « décision inéluctable » a été prise « bien avant la CAN 2019 », où les Lions de l’Atlas ont été éliminés en huitièmes de finale par le Bénin aux tirs au but.

Désigné en 2016, Renard a amené le Maroc en quarts de finale de la CAN l’année suivante, meilleure performance des Lions de l’Atlas depuis leur finale perdue en 2004. L’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire a aussi qualifié le Maroc pour la Coupe du monde 2018, une première depuis 20 ans. Son équipe y avait été éliminée dès le premier tour, malgré un nul contre l’Espagne (2-2).

Chose est sûre. L’équipe marocaine a connu avec Herve Renard une évolution notable mais toujours le constat est le même : Pas de titre continental ni de consécration aux niveaux des autres compétitions.

Certes, la Fédération marocaine de football n’a pas lésiné sur les moyens (salaires faramineux, privilèges, moyens logistiques et techniques et autres) mais les résultats sont en deçà des attentes du public marocain assoiffé de titres et de performances footballistiques.

Il est grand temps que ce football, sport-passion des Marocains, fasse son autocritique au lieu de chercher encore une fois des boucs-émissaires.

Selon le président la FRMF, Fouzi Lakjaa le nouveau coach de la sélection marocaine sera connu dans une semaine.